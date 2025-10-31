El 2025 ha sido un año de intensos movimientos en los medios deportivos mexicanos, marcado por el cierre de ciclos laborales para varias figuras del micrófono deportivo que han migrado hacia nuevas oportunidades en diferentes compañías.

Ayer jueves 30 de octubre, como ya venía especulándose desde hace varias semanas atrás, en la cadena deportiva ESPN se anunció la salida de Mauricio Ymay, uno de sus conductores de los diferentes programas del canal y responsable clave de la cobertura de la Selección Mexicana.

Ymay, quien se formó en Televisa, dio a conocer su partida al final de la emisión del programa Futbol Picante, donde tuvo un papel importante a lo largo de las emisiones.

En un emotivo mensaje de despedida, expresó su gratitud por los años en ESPN, reconociendo el apoyo de compañeros, productores y su familia, así como la lealtad de los televidentes que han seguido su trayectoria profesional.

"No es sencillo. Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos, es algo natural en el ser humano. Hay que ponerle punto final a este ciclo, uno maravilloso, el cual disfruté mucho por la gente. Lo que más me gustó en estos siete años es que las polémicas se quedaban en la mesa, nos podíamos ver a la cara, platicar", dijo Ymay.

El momento culminó con un aplauso de sus colegas en la mesa de análisis, acompañado por las palabras de Javier Alarcón, quien elogió a Ymay como un gran periodista y le deseó éxito en sus futuros desafíos.

¿Cómo fue la bienvenida de Faitelson para Mauricio Ymay?

Una vez que se confirmó la salida de Ymay de ESPN para regresar a Televisa, ya comenzaron a salir los mensajes de bienvenida en TUDN. En particular, fue David Faitelson, quien compartió una imagen en su cuenta de X, donde resaltó que el equipo de la televisora de Chapultepec se fortalece con la llegada de Mauricio para la siguiente cobertura de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

"Bienvenido querido @MauricioYmay… Será un honor volver a trabajar contigo… Nuestro equipo de selección de cara al Mundial 2026 se fortalece poderosamente: @GibranAraige, @Andres_Vaca_, @Miguel_layun, @RicardoLaVolpeG, @taniarin, @adelarosa", escribió el analista de TUDN.