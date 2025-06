Sin duda alguna, David Faitelson es uno de los personajes de los medios de comunicación que más polémica generan en las redes sociales.

No hay un solo día en el que el periodista deportivo no genera controversia con los comentarios que publica, sobre todo en su cuenta oficial de X.

El actual miembro de Televisa no suele guardarse nada y acostumbra a lanzar fuertes palabras sobre los diferentes temas que envuelven al mundo de los deportes.

Sin embargo, David Faitelson también sufre por las constantes respuestas negativas que recibe.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la violencia que sufre en las redes sociales?

Recientemente, el polémico comunicador compartió un duro mensaje sobre lo que vive en las redes sociales.

“Cada día que pasa, percibo a la selva del X más agresiva, majadera, violenta y corriente. Es una pena, porqué podríamos convivir o intercambiar puntos de vista sobre el deporte sin ese nivel de belicosidad…”, manifestó.

David Faitelson decidió romper el silencio y se sinceró acerca de la crueldad con la que se manejan las personas en la plataforma que antes era llamada Twitter, pero aseguró que él consciente de que tiene que lidiar con eso y está dispuesto a hacerlo.

“Yo no tengo problema. Aguanto y seguiré aguantando. Siempre he dicho que, con que uno de aquí valga la pena, hay que soportar lo que sea…”, declaró el integrante de TUDN.

Incluso, las palabras del exintegrante de TV Azteca y de ESPN provocaron que el creador de contenido, Adrián Marcelo, le respondiera directamente.

“Jugar a polarizar, tiene su costo. No esperes cosechar trigo, si siembras sorgo. No eres tan diferente a los de aquí, solo eres más famoso”, le comentó el exparticipante de La Casa de los Famoso México.

Fiel a su estilo, David Faitelson no se quedó callado y le mandó un mensaje al polémico youtuber mexicano.

“Puede que tengas razón. Mis comentarios polarizan porque tomo riesgos y me hago responsable de las consecuencias. La única diferencia, Marcelo, es que yo no atacó a nadie ni por su aspecto, condición social, religión ni utilizo palabras soeces en mis juicios. Y, sí, al ser “famoso” como tú dices, no lo hago desde el anonimato…”, sentenció.