David Faitelson y Rafael Puente del Río protagonizaron un enfrentamiento épico en la noche de este sábado tras la eliminación de los Rayados de Monterrey, donde el expresentador de ESPN criticó fuertemente a Fernando 'Tano' Ortíz.

En una primera discusión, Faitelson y Puente Jr. discutieron sobre la actitud del 'Tano' Ortíz, incluso Zamogilny dejó una dura frase contra el expresentador de TV Azteca; sin embargo, el debate no se contuvo ahí y continuó hasta la zona personal.

Todo comenzó con Faitelson expresando que "('Tano') se cagó como técnico del América", algo que molestó a Puente del Río, quien le contestó: "Es una absoluta falta de respeto con la ligereza con la que tú pides que gente vaya y renuncie, porque en tu vida has estado ahí. Acostúmbrate a ser más mesurado, porque te dejas ir.".

A lo que Faitelson contestó llevando la discusión al tema personal. "Yo tomo recomendaciones de todo mundo, inclusive de ti, que lamentablemente no has sido un entrenador muy exitoso. Tú me ofendes a mí, tú me has dicho que 'voy y vengo', si quieres dar golpes, también recibe golpes, Rafita".

Puente del Río no detuvo la discusión ahí y recordó un tema de Faitelson con la multipropiedad en el futbol mexicano. "Me muero de risa, en tu vida has estado sentado en una silla ahí, con la complejidad que requiere. Hay algo en la vida que se llama congruencia, y es algo que, tristemente, tú nunca has tenido. Hoy te vendes como objetivo, si fueras objetivo como dices que eres, te hubieras manifestado en contra de la multipropiedad cuando trabajabas en TV Azteca, ahí es donde hay que ser valiente. En ESPN navegabas con el discurso de multipropiedad".