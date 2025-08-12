Las coberturas de las Copas del Mundo han dejado miles de anécdotas para los periodistas mexicanos, quienes, durante el torneo de la FIFA, llevan la pasión del futbol a todo el país.

Una de las más especiales fue protagonizada por David Faitelson y José Ramón Fernández, dos referentes de la televisión, quienes como parte del equipo de TV Azteca, vivieron un momento inolvidable.

Todo ocurrió durante el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que los integrantes de la cadena organizaron un partido amistoso en uno de los inmuebles de la justa.

Bajo el nombre de “La Cáscara del Siglo”, una dinámica entre los miembros del programa Los Protagonistas, donde también participaron personajes como Brozo y Ponchito, las estrellas del micrófono disputaron el compromiso.

El juego, que fue grabado y presentado en el programa, vio a Faitelson anotar un gran gol tras un pase de Fernández, mismo que se metió en el arco del portero Rafael Puente.

Faitelson ha compartido este recuerdo en redes sociales, incluso bromeando que pudo haber sido futbolista profesional si no se hubiera lesionado la rodilla. También agradeció públicamente a José Ramón por la asistencia, con quien compartió muchos años de trabajo y una relación profesional muy cercana.