La noche de este sábado en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, El Hijo del Santo disputó de manera oficial su última lucha como gladiador profesional.

Luego de una larga gira por todo el país, el enmascarado cerró su trayectoria en el pancracio en un evento en el que salió con la mano en alto tras vencer a Hijo de Fishman, Texano Jr. y Dr. Wagner Jr., todo en compañía de LA Park y Último Dragón.

Con un gran ambiente, el legendario personaje se llevó el reconocimiento de los aficionados, quienes no dudaron en aplaudir cada movimiento sobre el ring y despedirlo incluso con lágrimas al ver partir a un ídolo, quien cerró la noche con la aplicación de la llave La de Caballo.

EL SANTO Y LA VESTIMENTA CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

En la previa de la última lucha de El Hijo del Santo, el esteta se robó los reflectores al salir al ring con una vestimenta diferente, con los colores de la bandera de México y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El luchador, quien es devoto y ha compartido su fe en múltiples entrevistas, lució una capa con la figura religiosa, aumentando los aplausos y posando para las fotografías de los seguidores, que esperaron para tener un saludo del gladiador.