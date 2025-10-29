Álvaro Morales tenía su futuro en vilo en ESPN. Durante los últimos meses trascendió que varias de sus actitudes ya no gustaban a los altos directivos de la empresa, por lo que la intención era ya no renovarle el contrato.

Se sabe que el vínculo del Brujo y la televisora norteamericana concluía en diciembre próximo, por lo que al no haber intensión de renovar, el comentarista ya estaba buscando nuevas opciones, siendo el nuevo Fox una de ellas.

¿Álvaro Morales se va de ESPN?

El Brujo Morales tenía muchos motivos para sentirse inseguro en ESPN, debido a que en días anteriores hubo un fuerte recorte de personal en la empresa, donde los directivos Armando Benítez, Yoyotzin Zúñiga, Manuel Cerdeira y Alan Navarrete perdieron su trabajo.

Era bien sabido que ellos respaldaban las locuras del Brujo durante las transmisiones, lo que lo hacían sentirse cómodo y seguro en cada uno de los programas donde aparecía.

Sin embargo, con su salida y ante la falta de una renovación de contrato, todo indicaba que su despedida estaba muy cerca, tomando en cuenta que los nuevos dirigentes son argentinos, con quien el comunicador tiene pleito cazado por sus comentarios contra Lionel Messi y la Albiceleste.

Álvaro Morales es del talento principal de ESPN. Foto: Especial

No obstante, en una jugada maestra que nadie esperaba, el Brujo Morales seguiría más tiempo en ESPN, ya que reportan varios medios que los antiguos jefes se adelantaron y renovaron el contrato del polémico periodista.

De esta manera, habrá Morales para rato en el ‘líder mundial en deportes’, ya que nadie se esperaba que se encontrarían con el hecho de que Álvaro seguirá vinculado a la empresa.

Hasta el momento se desconoce cómo manejaran la situación los directivos argentinos, quienes no estaban nada interesados en contar con Álvaro Morales entre el talento de ESPN. Otro punto es que en caso de irse, Morales se llevaría al Tuca Ferretti, debido a que fue él quien lo invitó.