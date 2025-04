El pasado martes 8 de abril, el Cruz Azul se impuso 2-1 al América en el estadio Olímpico Universitario, asegurando su pase a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

Con este resultado, La Máquina no solo ganó el encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final, sino que también selló la eliminatoria, dejando fuera al conjunto americanista en una noche que quedará marcada en la memoria de los aficionados celestes.

Lee también Pepe Segarra 'estalla' al escuchar burlas sobre el cantante británico Elton John

El primer gol llegó temprano, al minuto 12, cuando un despeje largo de Kevin Mier encontró al polaco Matusz Bogusz, quien habilitó a Ángel Sepúlveda.

Con un disparo cruzado de zurda, Sepúlveda abrió el marcador y puso a los celestes en ventaja. El América, lejos de rendirse, logró igualar el partido al 57 gracias a una jugada precisa: Kevin Álvarez asistió a Álvaro Fidalgo, y el español, con calma, colocó el balón en el ángulo inferior izquierdo para el 1-1 parcial.

Sin embargo, el Cruz Azul no bajó los brazos y, al minuto 85, Ignacio Rivero desbordó por la derecha y envió un centro perfecto que Sepúlveda remató de cabeza para el 2-1 definitivo. Este gol no solo aseguró la victoria, sino que dio el boleto a Semifinales a los cementeros, quienes ahora enfrentarán a los Tigres, clasificados tras vencer 3-2 al Galaxy de Los Ángeles en el marcador global.

¿Quién fue el comentarista de ESPN que se burló del América?

La eliminación del América generó revuelo más allá del terreno de juego. Fue entonces cuando el comentarista de ESPN, Sergio Dipp, aprovechó para burlarse del equipo azulcrema.

En un video compartido en redes sociales tras el partido, Dipp lanzó un comentario polémico: "Se acabó la paternidad, Cruz Azul eliminó al América porque las Águilas no tuvieron a sus árbitros para que los ayudaran, porque esta es la Concacaf, no su Liga MX. El América es el Rey de México, pero es un mendigo en la Concacaf".

¡América no pudo sin sus árbitros! 🚂🔥 pic.twitter.com/E9nJ7FgXn4 — Sergio Dipp (@SergioADippW) April 9, 2025

Las palabras de Dipp desataron varias reacciones entre los aficionados. Mientras algunos celebraron, otros lo acusaron de falta de profesionalismo.

Mas tarde durante la emisión del programa 'Sport Center', también de la televisora ESPN, Dipp continuó con su discurso profundizando en el tema, ante la pregunta "¿Por qué no puede América en Concachampions?".

"El América no puede en Concacaf hace casi 10 años porque no tienen árbitros mexicanos. Ejemplos: Hace un año en la Final contra Cruz Azul, el 'Gato' Ortiz, clavado de Reyes, penalti... Y hace seis meses, despues de ese titulo, en la Semifinal, Adonai Escobedo ve un claro recargón de Néstor Araujo sobre el 'Toro' Fernandez y ahí sí no dice: 'penalti a favor de Cruz Azul'. El America no puede en Concacaf hace casi 10 años", dijo Dipp.