Durante su paso como futbolista de las Águilas del América, Fabián Estay tuvo una vida sentimental muy activa, según lo que él mismo confesó en un podcast y que posteriormente se hizo viral coleccionando todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

En su aparición en "Secretos de vestidor", el chileno habló de cómo ser futbolista del cuadro azulcrema lo hacía "más atractivo". Al ser cuestionado sobre con qué famosas tuvo algún tipo de amorío, el exjugador optó por no dar nombres, pero el conductor del programa fue quien los reveló.

"Un caballero no tiene memoria. No voy a hablar de las chicas", comentó Estay al pedirle que diera su Top 3 de mujeres más guapas con las que llegó a salir.

Cuando el presentador mencionó el nombre de Ivonne Montero, Fabián esbozó una sonrisa y contestó entre risas "¿para qué me preguntas, cabrón? Si sabes". Otro detalle que dio el ex del América fue que su encuentro se dio cuando la actriz mexicana había estrenado la famosa película del "Tigre de Santa Julia".

Aquella estrella de Televisa no fue la única que cayó ante los encantos del exmediocampista y en esta misma charla reveló el nombre de una actriz más con la que tuvo algún tipo de vínculo.

De nueva cuenta, Estay aseguró que no le gusta hablar de ese tipo de cosas, pero él decidió revelar otro nombre y olvidar lo que había dicho con anterioridad.

“Me están obligando; a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas, yo soy un caballero; en ese tiempo yo no tenía sex... yo siempre he hecho el amor, yo soy un romántico”.

Cuando el entrevistador menciona el nombre de Betty Monroe (Beatriz Monroy), Fabián lanzó una sola palabra "espectacular", agregando que "en ese tiempo estaba maravillosa".