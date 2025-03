En el episodio más reciente de 'La Última Palabra (LUP)', programa de análisis deportivo de Fox Sports, se vivió un momento que desató la controversia.

Todo comenzó cuando el exdelantero de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, decidió hacerle un "regalo" a uno de sus compañeros en la mesa de análisis

El detalle del 'Grandote de Cerro Azul' llegaba tras la contundente goleada de 4-0 que las Águilas propinaron a las Chivas de Guadalajara en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, el gesto del exjugador celeste terminó en un rechazo por parte del comentarista.

¿Quién fue el comentarista de Fox Sports que le faltó el respeto al América?

Se trata de Fernando Cevallos, quien es conocido por ser fiel seguidor del Rebaño Sagrado, y quien no aguantó que Carlos Hermosillo le 'regalara' una playera del América

De manera que cuando el comunicador tuvo el jersey en sus manos la usó para limpiar sus tenis, desatando varios comentarios en la mesa.

¿Qué sucedió durante el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El incidente ocurrió luego de que América eliminara a Chivas con un marcador global de 4-1 en los Octavos de Final del torneo.

En el partido de vuelta, disputado el pasado miércoles, las Águilas se impusieron con goles de Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas y Diego Valdés, aprovechando también la expulsión de Alan Mozo en la segunda mitad.

Este resultado fue un golpe duro para los rojiblancos y sus aficionados, entre ellos Cevallos, conocido por su pasión por Chivas y su renuencia a aceptar cualquier símbolo del eterno rival, salvo por apuestas previas.

Durante la transmisión de 'LUP', Hermosillo presentó el jersey con entusiasmo, y Alex Blanco, otro de los panelistas, se ofreció a entregárselo a Cevallos.

Para ambientar el momento, la producción puso el himno del América, lo que ya anticipaba una reacción explosiva.

Al recibir la prenda, Cevallos no dudó: la tomó y, entre risas, la llevó a sus tenis para “limpiarlos”. Raoul ‘Pollo’ Ortiz no pudo contener la risa y lanzó un comentario mordaz: “Por fin tienen algo de valor tus tenis”.

REGALITO PARA @FerCevallosF 😅@CHermosillo27 le trajo una playera del América a Cevallos y además ¡le ponen el himno! #LUP pic.twitter.com/8TZqvPleGS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 13, 2025

El gesto de Cevallos no es del todo sorpresivo para quienes lo conocen. Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida y probablemente no será bien recibida por la afición americanista, que celebra la victoria y el pase de su equipo a Cuartos de Final, donde enfrentará al Cruz Azul.

Pero eso no fue todo, ya en la recta final del programa, Alex Blanco pidió que pusieran de fondo la canción del América, lo que Fernando Cevallos no aguantó y sin quedarle a la despedida de la emisión, decidió levantarse de su lugar y abandonar el programa, ante la risa y burlas de sus compañeros.