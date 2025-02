Fox Sports ha estado dando mucho de qué hablar, debido a que atraviesa por una seria crisis financiera, lo que ha llevado a la empresa a perder los derechos de transmisión de muchos de los contenidos que ofrecía.

Además, algunos de sus comentaristas y reporteros han decidido cambiar de aires. El más reciente causó mucho revuelo, debido a que se trata de uno de los más reconocidos de la televisora, quien puso punto final a nueve años y medio de relación laboral.

¿Por qué Fernando Schwartz se va de Fox Sports?

Fernando Schwartz es sin duda uno de los comentaristas más reconocidos, no sólo de Fox Sports, sino del periodismo deportivo en México en general. De manera sorpresiva, anunció que hoy fue su último día de trabajo en la televisora.

Schwartz aprovechó la emisión de Fox Radio para agradecer al público y a Ernesto López Robles, persona que lo llevó a la cadena, por este tiempo en el que pudo desempeñarse en la labor que más disfruta en la vida.

Además, durante el programa mostraron un video de agradecimiento al comunicador, donde se pudo ver su faceta desde sus inicios en Televisa hasta la actual en Fox Sports, donde pudo cubrir Mundiales de futbol y Juegos Olímpicos.

Fernando Schwartz, luego de nueve años y medio, dejó Fox Sports para iniciar nuevos proyectos. Foto: Especial

No obstante, esa no fue la única novedad que dio Fernando Schwartz, ya que decidió no dar espacio para las especulaciones, aclarando que no se va a otro medio de comunicación, al contrario, había tomado la decisión de retirarse del periodismo.

"Es difícil dejar la pantalla, el micrófono, la pluma, después de 50 años de continua lucha por la exclusiva, por la nota, por el viaje y la cobertura, pero me voy con la tranquilidad de siempre haber entregado lo mejor, siempre ser un profesional. Si en algún momento ofendí a alguno de mis compañeros, mi más sincera disculpa", dijo Fernando Schwartz.

De momento, Schwartz prefirió no revelar cuál será el siguiente paso en vida, lo que es un hecho en cuanto tenga todo seguro, lo anunciará a sus seguidores. cabe destacar que su currículum, Fernando estuvo en Televisa, ECO, ESPN y Fox Sports.