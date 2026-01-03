Fox Sports sigue atravesando un momento complicado, y esta vez, otra de sus figuras ha tenido que decir adiós al canal pese a tener una amplia trayectoria dentro del mismo.

En esta ocasión se trata de Antonio Valls, quien con su amplia experiencia, dio a conocer a través de sus redes sociales que su etapa en la empresa había terminando, mediante una carta.

Lee también ¿Estados Unidos se puede quedar sin Copa del Mundo por el ataque a Venezuela?; Esta sería la decisión de la FIFA

¿Qué dijo Antonio Valls sobre su salida de Fox Sports?

“En 2011 dejé mi natal Guadalajara para venir a la Ciudad de México a perseguir un sueño. Llegué con toda la ilusión… y también con el miedo natural de enfrentar lo desconocido”, escribió.

"Desde niño supe que mi corazón tenía un destino: narrar futbol y deportes. Y fue en Fox Sports donde pude cumplir los sueños que me formaron desde la infancia. Aquí hice Champions League, Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Concacaf, Liga MX varonil y femenil, Copa MX, Premier League, Serie A, Bundesliga, MLS, Liga de Ascenso y mucho más"

"Viví finales, viajes e historias que se quedarán conmigo para siempre. Narré Juegos Olímpicos, tuve el honor de relatar la última competencia de Usain Bolt y Michael Phelps, recorrí el mundo con la Selección Mexicana y, por encima de todo, fui parte de un equipo humano extraordinario. Compañeros y amigos que marcaron mi carrera y mi vida. Me voy en paz, agradecido, porque cuando la historia es tan linda… merece un gran final", decía la parte más emotiva de su extensa publicación.

¡Gracias, @FoxSportsMx!



En 2011 dejé mi natal Guadalajara para venir a la Ciudad de México a perseguir un sueño. Llegué con toda la ilusión… y también con el miedo natural de enfrentar lo desconocido. Los primeros pasos fueron duros: tuve que transformarme, adaptarme y pagar un… pic.twitter.com/LjaMH7QfNY — Tony Valls ⚽ (@TonyVallsFox) January 2, 2026

Lee también Christian Martinoli y Luis García comparan las carreras de Giovani Dos Santos y Javier Hernández; ¿A quién prefieren?