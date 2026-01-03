sigue atravesando un momento complicado, y esta vez, otra de sus figuras ha tenido que decir adiós al canal pese a tener una amplia trayectoria dentro del mismo.

En esta ocasión se trata de Antonio Valls, quien con su amplia experiencia, dio a conocer a través de sus redes sociales que su etapa en la empresa había terminando, mediante una carta.

¿Qué dijo Antonio Valls sobre su salida de Fox Sports?

“En 2011 dejé mi natal Guadalajara para venir a la Ciudad de México a perseguir un sueño. Llegué con toda la ilusión… y también con el miedo natural de enfrentar lo desconocido”, escribió.

"Desde niño supe que mi corazón tenía un destino: narrar futbol y deportes. Y fue en Fox Sports donde pude cumplir los sueños que me formaron desde la infancia. Aquí hice Champions League, Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Concacaf, Liga MX varonil y femenil, Copa MX, Premier League, Serie A, Bundesliga, MLS, Liga de Ascenso y mucho más"

"Viví finales, viajes e historias que se quedarán conmigo para siempre. Narré Juegos Olímpicos, tuve el honor de relatar la última competencia de Usain Bolt y Michael Phelps, recorrí el mundo con la Selección Mexicana y, por encima de todo, fui parte de un equipo humano extraordinario. Compañeros y amigos que marcaron mi carrera y mi vida. Me voy en paz, agradecido, porque cuando la historia es tan linda… merece un gran final", decía la parte más emotiva de su extensa publicación.

