La actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 del futbol mexicano arrancó este fin de semana con dos partidos que llamaron la atención de los aficionados del balompié mexicano.

Ambos partidos fueron transmitidos por la señal de Azteca Deportes en su tradicional 'Viernes Botanero' donde hubo actividad con los partidos entre Tigres y Pachuca desde el Estadio Universitario; mientras que en el Estadio Cuauhtémoc, las Águilas del América sellaron el triunfo de 0-4 ante el Puebla.

Lee también Chilavert se une a la lista de enemigos de Faitelson y lo insulta en redes sociales

Cabe señalar que el partido que robó reflectores fue el que sostuvieron los camoteros y azulcremas, pero no solo por lo que ocurrió en la cancha, donde por cierto Raphael Veiga ya se estrenó como goleador, sino también por lo que ocurrió en la cabina de transmisión.

Primero, el partido entre Puebla y América sirvió para darle la bienvenida a Christian Martinoli, quien reapareció en los micrófonos luego de un par de semanas de ausencia por motivos de salud.

Pero sobre todo por el 'epic fail' que cometió el ex árbitro Francisco Chacón previo al silbatazo inicial, y que mereció varias burlas por parte de los usuarios de las redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo Francisco Chacón antes del partido Puebla vs América?

Mientras los comentaristas de TV Azteca esperaban el inicio del partido, en la cancha se realizaron los honores a la Bandera, lo que causó curiosidad en el narrador Christian Martinoli, quien preguntó a sus compañeros el motivo de la ceremonia.

El ex árbitro quiso sacar de dudas al cronista, sin embargo, el nerviosismo o la distracción le hicieron cometer un 'oso' en plena transmisión. Y es que al intentar informar a Martinoli y a los espectadores, Chacón le cambió la fecha al Día de la Bandera, al comentar que era el 24 de diciembre.

"Es el Día del Ejército (Mexicano) y por eso se conmemoran los honores a la bandera y ya se viene también el Día de la Bandera, 24 de diciembre la próxima semana", dijo el ex nazareno, sin percatarse de su error.