Tras varios meses alejado del ojo público, Giovani dos Santos volvió a generar conversación entre los aficionados al aparecer en redes sociales junto a su amigo y excompañero Marco Fabián.

La imagen sorprendió a seguidores del futbol mexicano, quienes recordaron la etapa en la que ambos compartieron vestidor con la Selección Mexicana y fueron protagonistas de momentos importantes en torneos internacionales.

En la publicación, Fabián expresó su alegría por reencontrarse con Giovani y aseguró que aprovecharon el momento para ponerse al día, evocando los años en los que juntos defendieron la camiseta del Tricolor, ganando la presea de oro en Londres 2012 con Luis Fernando Tena.

Lee también Copa Africana de Naciones: La historia de Georgi Minoungou, jugador de Burkina Faso que perdió un ojo y no dejó el futbol

FOTO: ESPECIAL

ASÍ FUE LA CARRERA DE GIOVANI DOS SANTOS

Debutó profesionalmente en 2007 con el FC Barcelona, donde mostró destellos de calidad que lo llevaron a ser considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Posteriormente, jugó en clubes europeos como Tottenham Hotspur, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal, consolidándose como un mediapunta creativo y desequilibrante. Su paso por Europa le permitió competir en ligas de alto nivel y ganar experiencia internacional, antes de emigrar a la MLS con LA Galaxy.

Lee también Marco Fabián reaparece con espectacular gol en el fútbol rápido de Estados Unidos

Con la Selección Mexicana, Giovani disputó más de 100 partidos y anotó 19 goles. Fue parte del equipo campeón del Mundial Sub-17 en 2005 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En la Liga MX, el exfutolista visitió la camiseta del América, equipo en el que se ganó el cariño de los aficionados con sus actuaciones.