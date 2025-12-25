Hugo Sánchez, indiscutiblemente uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia y conocido como el Pentapichichi por sus cinco títulos de máximo goleador en LaLiga, vivió momentos de gloria durante su etapa en el Real Madrid.

Su talento lo convirtió en ídolo para muchos, pero también generó detractores que no dudaron en expresar su animadversión de formas extremas.

El 10 de febrero de 1991, en la jornada 22 de la temporada 1990-91, se disputaba el partido entre el Mallorca y el Real Madrid en el estadio Lluís Sitjar.

El encuentro comenzó con ventaja para los locales gracias a un gol de Miguel Ángel Nadal en el minuto 19. Sin embargo, en el minuto 75, Hugo Sánchez empató el marcador, celebrando con su característica voltereta y gestos hacia la grada que algunos interpretaron como provocativos.

La tensión acumulada durante el partido alcanzó su punto álgido en el minuto 86 o 88.

¿Cómo fue la ocasión que un aficionado golpeó a Hugo Sánchez?

Un aficionado, identificado como Mariano Villalba, de 32 años, albañil, padre de cuatro hijos, saltó al campo con la intención de agredir a Hugol.

Villalba, aparentemente bajo los efectos del alcohol, corrió hacia el delantero mexicano por la espalda. Intentó conectar un golpe en el rostro, pero resbaló en el momento, y cayó al suelo sin impactar de lleno.

Jugadores como el portero rival intervinieron para tratar de calmar al fanático, hasta que la policía lo detuvo. El incidente no pasó a mayores, y Hugo evitó una posible lesión grave. El aficionado fue condenado inicialmente a diez días de arresto menor y una multa económica. Pero algunas fuentes indican que fue recibido como héroe en ciertos círculos locales.

El propio Hugo Sánchez comentó años después sobre el trato racista que recibió en España, donde solo sus goles le granjearon un mínimo respeto.