Hace unos días, se reveló gracias a un par de imágenes en redes sociales que Arturo ‘Palermo’ Ortiz, zaguero de los Pumas, había comenzado con relación con Ileana Salas, quien fuera la esposa de Alan Pulido.

No obstante, en corto tiempo se ha convertido en un tormentoso romance, sobre todo luego de unos audios donde la también psicóloga asegura que duda de continuar con el futbolista, ya que comparado con sus exparejas, no es millonario.

Lee también Filtran supuesto audio de la expareja de Alan Pulido quejándose de que el Palermo Ortiz no tiene dinero; la tachan de interesada

¿Ileana Salas aseguró que la están acosando?

Luego de que los audios se volvieran virales, donde asegura que no está totalmente confiada se seguir en la relación con el defensa de Pumas, Ileana Salas se defendió con un par de historias en Instagram, donde señaló que sacaron de contexto sus palabras.

“Estoy siendo atacada por una persona que sacó de contexto unos audios con conversaciones falsificadas dando a entender que esos audios son recientes y me expresé de esa manera hacia Arturo O. cuando no es así.

"No voy a exponer a esta persona, de la cual he sufrido acoso y quiso difamarme de esta manera, porque jamás he sido candidata de fomentar el morbo en mis redes sociales, solo actuaré legalmente contra ella", comentó.

Ileana Salas aseguró que no se estaba refiriendo al Palermo Ortiz. Fotos: Especial

Ileana Salas aseguró que no se estaba refiriendo al Palermo Ortiz. Fotos: Especial

¿Qué dijo Ileana Salas del Palermo Ortiz?

En redes sociales se volvieron tendencia los audios donde supuestamente Ileana Salas estaba asegurando que no sabía si seguir siendo la pareja del Palermo Ortiz, debido a que no tenía resulta su vida en lo económico.

“Desde que tengo 18 estoy acostumbrada a que todos mis exnovios tienen la vida resuelta, o sea todos tienen sus negocios propios y ya tienen una vida hecha. Este niño (Palermo Ortiz) no es codo, pero wey, no tiene exagerado dinero, soy una persona que no le gusta trabajar”, se escucha en los audios.