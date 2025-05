José Ramón Fernández está metido en la polémica más grande de su carrera. Hace unos días tuvo una pelea con David Faitelson, quien harto de las humillaciones, decidió destapar el problema de adicciones que tuvo el comunicador en el pasado.

El comentarista de Televisa aseguró que los problemas de consumo de cocaína fueron el principal motivo por el que Joserra salió de TV Azteca en 2007. Hasta el momento, el longevo periodista se ha mantenido en silencio pese a todas las burlas y críticas en su contra.

Lee también Comentarista de TUDN acusó que la Final femenil está amañada a favor del Pachuca

¿José Ramón Fernández aceptó su problema de adicciones?

En los últimos días han estado saliendo viejas entrevistas y fragmentos polémicos protagonizados por José Ramón Fernández. Una de ellas fue una charla que tuvo con Gustavo Adolfo Infante en 2013, donde habló de los supuestos problemas de adicciones que tuvo.

Joserra argumentó que nunca consumió drogas, ya que todo se trató de una campaña en su contra orquestada desde dentro de TV Azteca, debido a que lo querían quitar de su puesto y, además, ensuciar su nombre.

"El director general de la empresa, Mario San Román, había montado un grupo de él para poder quitarme, apoyado por algunos comentaristas que pensaban que podrían ser los hombres importantes, (pero) no es fácil, tienes que nacer para esto y sacrificarte por esto. Sacrificas tu vida, a tus hijos, a tu familia y a todo por ello, no es nada más salir y poner tu linda carita y listo", señaló Joserra.

David Faitelson, quien trabajó 30 años junto a Joserra, reveló sus problemas de adicciones en TV Azteca. Foto: Especial

Lo grave de la charla es cuando acusó a TV Azteca de que con mentiras estaban metiendo sustancias extrañas en su cuerpo, ya que con el pretexto de levantarle el ánimo, le ordenaron inyectarse supuestas hormonas, pero al saber que eran perjudiciales para su salud, decidió dejar de hacerlo.

"No, para nada (consumía drogas). Era imposible, para hacer eso tienes que dedicarte a ello. Es muy difícil, no puedes trabajar si eres alcohólico, si eres drogadicto. Eso solamente lo inventan ellos. Sí, existe en el medio, por supuesto, pero conmigo no fue así. Yo tomaba muchas pastillas porque era muy alterado, pero bajo receta médica".

"A mí me drogó la empresa, porque me veían cansado y cada mes me inyectaban hormona de crecimiento por órdenes de la empresa. Cada mes me daban una inyección de glóbulos rojos para levantarme el ánimo. Esas sí son drogas, esas eran las que me daban a mí, inyecciones de hormona de crecimiento hasta que un doctor me dijo: 'cuidado, que esas provocan cáncer'", finalizó José Ramón Fernández.