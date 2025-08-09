En un encuentro del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las Bravas de Juárez se impusieron 2-0 ante las Xolas de Tijuana en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, pero el partido quedó opacado por una pelea campal entre Miah Zuazua y Natividad Martínez que desató polémica.

Cada vez es más evidente que el futbol femenil toma mayor fuerza en México, no sólo por la calidad de las jugadoras que han participado en la actual y últimas temporadas, sino también por el arrastre que han tenido entre los aficionados y por la pasión con la que se entregan en cada partido.

Sin embargo, en esta ocasión la pasión de algunas jugadoras fue llevada más allá del límite, sobre todo en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del actual certamen, donde un por de futbolistas de Bravas y Xolas se olvidaron del balón y decidieron recolver sus diferencias a través de los golpes y los jalones de cabello.

¿Por qué se desató la bronca entre Bravas y Xolos Femenil?

El incidente ocurrió al minuto 20, cuando una disputa por el esférico escaló a un enfrentamiento físico.

Lo que comenzó con jalones y empujones derivó en golpes, y ambas jugadoras terminaron en el suelo.

Compañeras y cuerpo arbitral intervinieron para separarlas, pero la tensión ya había paralizado el encuentro.

Tras revisar la jugada, el árbitro expulsó directamente a Zuazua, de Xolas, y a Martínez, de Juárez, dejando a ambos equipos con diez jugadoras.

A pesar del caos, Bravas mantuvo la concentración. Liliana Mercado abrió el marcador con un certero cabezazo tras un tiro libre, mientras que Jasmine Cázares selló la victoria al minuto 36 con una brillante jugada individual.

Este triunfo permitió a Juárez sumar 10 puntos, consolidándose entre los cinco primero sitios de la tabla general con tres victorias en el torneo.

La pelea, captada en video, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando las discusiones entre los usuarios sobre la intensidad del futbol femenino, lo que no fue del desagrado de muchos de los antes llamados 'tuiteros'.

La Liga MX Femenil rara vez presencia este tipo de incidentes, lo que convierte esta bronca en un tema candente que seguramente dará de qué hablar durante el fin de semana.