El comienzo del Clausura 2026 de la Liga MX entregó uno de los duelos más esperados del calendario: el enfrentamiento entre la gran plantilla de Rayados de Monterrey y Toluca, vigente bicampeón del fútbol mexicano.

Luego de noventa intensos minutos, el triunfo fue para los escarlatas, quienes, pese a presentar un cuadro alterno, se quedaron con el resultado y tuvieron como gran protagonista a su arquero Hugo González.

El exjugador de América y Monterrey fue pieza clave en el triunfo de Toluca al detener todos los ataques, incluso al atajar un penalti en la parte final a Sergio Canales.

La actuación de González, que en su etapa por tierras regias fue señalado por varios errores, provocó que la afición local no dudara en lanzarse contra el arquero y abucheara cada participación en el campo.

Los insultos hacia Hugo también aparecieron en redes sociales, donde los usuarios recordaron su mal paso por el equipo y la manera en que, frente a Monterrey, siempre logra destacar.

Tras el triunfo, Antonio Mohamed agradeció el esfuerzo de su equipo y felicitó a su portero por dejar de lado los insultos de la grada y ser clave en el buen inicio del torneo, en el que sueñan con alcanzar el tricampeonato.