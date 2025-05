En los últimos años, Julio César Chávez ha trascendido como una personalidad carismática en las transmisiones del boxeo a través de las pantallas de TV Azteca.

Su conexión con el público lo ha convertido un referente durante las veladas del pugilismo y su rol como comentarista lo mantiene vigente, siendo una de las estrellas de 'Box Azteca'.

Acompañado actualmente por narradores como Rodolfo Vargas y Rafael Ayala, Chávez ofrece comentarios técnicos sobre el deporte de sus amores, pero también momentos de humor y 'puntadas' que se vuelven virales en redes sociales.

Sus frases espontáneas, a veces con un toque de picardía o hasta alguna palabra subida de tono, reflejan su personalidad que conecta con los televidentes.

Durante algún momento de su trayectoria en TV Azteca, Chávez compartió mesa de transmisión con otro exboxeador de élite: Marco Antonio Barrera, quien formó parte del equipo de analistas del boxeo de la empresa del Ajusco hace algunos años.

¿Cómo fue la ocasión que Julio César Chávez evitó que Marco Barrera saliera de sus casillas?

Precisamente, existe una anécdota entre ambos expuglistas y uno de los narradores de Azteca que pudo salirse de control debido al temperamento Barrera, pero todo llegó a buen témino gracias a la intervensión del 'César del Boxeo'.

Durante una charla entre Marco Antonio y Julio César, ambos recordaron la ocasión en que el del barrio de Iztacalco estuvo a punto de perder los estribos contra Rodolfo Vargas en plena transmisión.

"¿Te acuerdas cuando me encendí con Rodolfo Vargas?", preguntó Barrera al 'Gran Campeón' en medio de las risas al explicar que su enojo se desató por que el comunicador no le daba la palabra en durante pelea.

"Te valió madre, estábamos en transmisión. Este cabrón se enojó porque no le daban la palabra y yo no quería que me dieran la pin... palabra", apuntó Chávez.

"Me dijo el pin... Rodolfo Vargas: 'Bueno, es que no sabes de televisión'", rememoró Marco, al agregar cómo fue su contundente respuesta.

"'Sí, tienes razón, yo no sé de televisión, pero para eso estoy estudiando; tú no sabes de boxeo, y dudo que te pongas unos pinches guantes", platicó Barrera.

Tras esas palabras, el de Iztacalco confesó que fue Julio Cesar Chávez el que lo tranquilizó en plena transmsión: "Y siento que Julio por acá: 'Ya Barrera, tranquilo, tranquilo'".

Además, Barrera agregó que no fue la única ocasión que casi pierde los estribos ante un comentarista, pues con el 'Zar' Aguilar también estuvo cerca de llegar a los golpes: "Me pasó dos veces, una vez iba a madrear al Zar Aguilar y Julio se encargaba de poner la balanza, de mediar".