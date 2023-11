Paola Roja le envió recadito a Zague tras su polémico video ¿qué fue lo que le dijo?

En la previa del Mundial de Rusia 2018, Luis Roberto Alves ‘Zague’ tuvo encima todos los reflectores, ya que se filtró un video íntimo que de inmediato de viralizó en las redes sociales.

Eso le generó muchas burlas y críticas, pero en lo que más le afectó fue en la vida personal, ya que su pareja, Paola Rojas, también fue blanco de insultos y bromas, lo que desembocó en su divorcio.

¿Qué mensaje le mandó Paola Rojas a Zague?

Luego de cinco años del famoso video de Zague, parece que la calma regresó a la vida del exfutbolista y Paola Rojas, ya que todo indica a que sanaron sus heridas, debido a que la conductora le envió un mensaje a su exesposo con motivo del Día de Acción de Gracias.

"A mi exmarido (Zague), por supuesto que le agradezco a mis dos hijos, (Leonardo y Paulo), pero no solamente eso. Le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo se lo agradezco. Que podamos tener buena relación hoy, solamente desde el respeto, sino desde el cariño genuino, también es algo que agradezco", comentó en el programa Netas Divinas.

¿Cómo la pasó durante el escándalo del video?

Luego de las burlas y agresiones de las que fue víctima en redes sociales debido al video íntimo de Zague, la conductora reconoció que no fue fácil asimilar la situación, pero ya con el tiempo avanzado, no le guarda rencor debido a todo lo bueno que vivieron juntos.

"Yo le tengo mucho cariño, vivimos obviamente un proceso complicado, no fue fácil, en realidad, lo más difícil para mí fue el tema público, por todo lo que representó, pero él y yo vivimos años muy hermosos. Yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos, que son una maravilla. Además, es un papá cercano, atento, responsable. Ya sané, ya lo perdoné, me perdoné, estamos en otro momento y le tengo cariño, agradecimiento y admiración y no recuerdo esos años como un fracaso", finalizó.