La playera blanca que usará la Selección Mexicana como uniforme de visitante en el Mundial 2026 representa un regreso a la elegancia que tanto ha gustado en el pasado a los aficionados del futbol mexicano.

Con base en color blanco puro, incorpora detalles en verde oscuro y rojo en los hombros, mangas y cuello, que hacer una referencia sutil de los colores de la bandera nacional sin sobrecargar el diseño.

El escudo de la Selección aparece en tonos verdes, acompañado del clásico logo de adidas (de la línea Originals), lo que le da un toque retro al uniforme alternativo que usará el conjunto del Vasco Aguirre en la justa mundialista.

Con su cuello en V, este jersey ya ha circulado en páginas especializadas como Footy Headlines, y se espera que se estrene oficialmente entre finales de febrero y marzo de 2026, posiblemente cerca de la reinauguración del Estadio Banorte.

Recientemente, el comentarista de Fox Sports, Raoul Ortiz, presumió que ya cuenta con las dos playeras blancas de la Selección, tanto en manga corta, como larga.

¿Qué dijo el 'Pollo' Ortiz sobre la playera alternativa del Tricolor?

"Acá está la nueva playera de la Selección Mexicana. Jersey de visitante", escribió el comunicador en su cuenta de X, donde además de presumir las prendas, también se aventuró a decir que esa camiseta la imagina puesta en el mediocampista español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

"Señoras y señores, esta es la playera de la Selección Mexicana, oficialmente esta es la que van a vender, todavía no sale a la venta, es una maravilla, de manga larga, y es, además camiseta de juego. Con esta va a jugar la Selección Mexicana. (...) Una auténtica joya ¿Se la imaginan con el 8 de Álvaro Fidalgo? Yo, sí...", dijo el comentarista.