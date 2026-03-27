La muerte de Axel Solís impactó al mundo del periodismo deportivo. El reconocido comunicólogo de Monterrey falleció en la madrugada de este viernes 27 de marzo.

Fue por medio de sus redes sociales que se confirmó el deceso del comunicador deportivo, pues en su perfil de X (antes Twitter) se compartió un mensaje en el que familiares del periodista informaron de esta trágica noticia.

"HASTA SIEMPRE. Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos unen a través del deporte", se lee en el mensaje.

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Con una cuenta de X con más de 50 mil seguidores, el periodista regiomontano se estableció como una figura privilegiada en la prensa de aquel estado.

"Queremos dar las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes, sus seguidores. Gracias por acompañarlo en esta aventura periodística, por escucharlo, por debatir con él y por permitirle entrar en sus hogares durante tantos años. Él vivía por y para su profesión, pero siempre con ustedes en mente", expresa una parte del texto.

"Hoy enviamos nuestro abrazo más fuerte, lleno de luz y fortaleza, a su esposa e hijo. Ellos fueron su motor y su puerto seguro; hoy nos unimos en oración por su paz y consuelo en este momento de indescriptible dolor. Axel no se va, se queda en cada crónica, en cada análisis y en el ejemplo de rectitud que nos deja a todos. Vuela alto, Axel. Descansa en paz", finaliza la publicación.