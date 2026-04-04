Revelan el motivo que causó que un aficionado perdiera la vida y dejara decenas de heridos en Perú

Una avalancha humana fue la causa por la que un aficionado del Alianza Lima murió y decenas resultaron heridos durante un "banderazo" que se realizó este viernes en el estadio del equipo peruano, antes del partido clásico del futbol nacional de Perú.

"Un número importante de hinchas estuvo en la tribuna sur y en ese momento de avivar, de motivar a su equipo, se produce una avalancha de los mismos hinchas", declaró el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola.

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El jefe policial señaló que la presión causada por los numerosos aficionados que ingresaron a la tribuna sur del estadio del Alianza hizo que los más afectados fueran los aficionados que estaban en el centro de la multitud.

¿Quién era el aficionado que perdió la vida antes del partido del Alianza Lima?

Entre ellos se encontraba Freddy Cornetero Cueva, un hombre de 39 años que murió en el lugar, donde también se reportaron otras 39 personas heridas.

"(Cornetero) sufre lo que sería una asfixia por compresión torácica, por esta avalancha humana que entra y aprisiona entre todas las personas", agregó Arriola antes de decir que las lesiones que presentó la víctima llevan a "esta causa de muerte presuntiva", aunque remarcó que el certificado de necropsia dará "una posición científica".

El jefe policial reconoció que durante las dos primeras horas siguientes al incidente "hubo un desconcierto" generalizado, pero descartó las informaciones que señalaron que "parte de la tribuna había cedido, que había un desplome".

"Era una avalancha humana, pero esto se ha llevado una vida y ha puesto en riesgo a otras personas", sostuvo.

El jefe de la PNP también dijo que para el clásico se destinarán unos tres mil policías a tareas de seguridad tanto en el Estadio Monumental, en el este de Lima, como "en lugares estratégicos" de la ciudad para evitar incidentes entre los aficionados.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este sábado que 30 de los heridos ya fueron dados de alta tras el incidente, pero 7 siguen internados en el Hospital Dos de Mayo, uno en el Hospital Arzobispo Loayza y otro en el Hospital de Emergencias Pediátricas.