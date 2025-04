El futbolista Rodolfo Pizarro, conocido por su trayectoria en equipos como Chivas, Pachuca y Mazatlán en el futbol mexicano, dio un paso importante en su vida personal al unir su vida con la modelo alemana Kim Evelyn.

La pareja contrajo matrimonio hace tres semanas, pero fue hasta las primeras horas del miércoles 9 de abril de 2025 cuando Kim compartió los detalles de su elegante boda a través de redes sociales, mismas que fueron 'reposteadas' por el jugador de los Cañoneros, desatando una ola de felicitaciones entre los seguidores del deportista.

¿Cómo fue la boda de Rodolfo Pizarro?

Con los colores beige y el blanco predominando en el entorno, la ceremonia reflejó un estilo minimalista pero sofisticado.

En las fotografías publicadas por Kim Evelyn en Instagram, se aprecia a la novia luciendo un vestido strapless en tono blanco perla, complementado con un peinado recogido y un ramo de flores blancas que resaltaban la elegancia del evento.

Bajo la frase “A day we will always remember” (Un día que siempre recordaremos), las imágenes capturan momentos clave de la boda, desde la decoración sencilla hasta los toques refinados que enmarcaron la celebración.

Rodolfo Pizarro, originario de Tampico, Tamaulipas, comenzó su carrera en las fuerzas básicas de la Jaiba Brava, para después destacar en el Pachuca, donde debutó en la Liga MX en 2012.

Su talento lo llevó a formar parte de clubes como Chivas y Rayados y a probar suerte en el extranjero con el Inter de Miami y Atenas F.C. Actualmente, el mediocampista defiende los colores del Mazatlán F.C.

Hasta el momento, Pizarro solo ha compartido las imágenes publciadas por su pareja, dejando que las postales hablen por sí solas.

¿Cómo fue la reacción de los aficionados ante la boda de Pizarro?

La publicación de Kim Evelyn no solo reveló detalles de la boda, sino que también generó una respuesta positiva entre los seguidores del futbolista.

Comentarios como “Pin... vato guapo, bueno pal fut y a parte feliz!!” y "Te vez tan elegante como cuando jugabas en Chivas”, "Muchas felicidades y que el Amor, Armonía y Felicidad esté presente toda su vida juntos, abrazos y bendiciones", inundaron la serie fotográfica, destacando el cariño que los aficionados tienen por Rodolfo.