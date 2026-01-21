El exfutbolista del América y ahora analista Daniel Brailovsky recientemente fue presentado como uno de los nuevo fichajes de la cadena FOX y ya dio de qué hablar.

Y es que en sus primeras apariciones en la televisora no sólo ha protagonizado momentos polémicos con su compañero Fernando Ceballos, rojiblanco de corazón; sino también se robó los reflectores por su reciente discusión con la presentadora Claudia García, con quein protagonizó un intenso cruce de palabras en vivo.

El incidente ocurrió mientras debatían sobre el llamado de Alexis Gutiérrez a la Selección Mexicana.

¿Cómo comenzó la discusión entre el Ruso y Claudia García?

La tensión inició con un comentario de Claudia García: “Gracias Ruso por llegar con tanto respeto y tanto miedo”.

Brailovsky respondió de inmediato: “¿Miedo de qué?, ¡Pedazo de boluda!”, una expresión ofensiva que provocó algunas risas entre los presentes y gestos de sorpresa entre los demás participantes del programa.

García reclamó el insulto, y argumentó que ella no había usado adjetivos descalificativos y reprochó su actitud ante las cámaras.

Con ironía, le sugirió que debía “actualizarse”, acompañándolo de un chasquido de dedos. Brailovsky continuó con frases como “mira cómo te paras de compadrita”, mientras la conductora respondió sarcásticamente cuando el exfutbolista aludió a su edad y experiencia.

El intercambio se prolongó un momento con un tono elevado, aunque no escaló a mayores.

El momento generó ruido rápidamente en redes sociales. Algunos lo ven como parte del estilo polémico característico de estos espacios deportivos, mientras otros consideran que se cruzaron límites en el respeto entre compañeros al aire, en especial de parte del Ruso hacia su compañera.