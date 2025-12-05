Uno de los grandes defensores del Chicharito Hernández está en ESPN. Sergio Dipp es uno de los mejores amigos del todavía delantero de las Chivas, quien siempre ha respaldado la carrera del futbolista.

Eso lo ha llevado a que en más de una ocasión genere polémica, principalmente luego del penalti que falló ante Cruz Azul en Cuartos de Final del Apertura 2025, pifia que le significó la eliminación al Guadalajara.

¿Qué enfermedad tuvo Sergio Dipp?

Sergio Dipp de a poco se ha consolidado como uno de los principales talentos de ESPN, donde no se detiene por nada para decir las cosas como las piensa, sobre todo si de trata de su amigo Chicharito.

No obstante, en esta ocasión el comentarista no se hizo viral por entrar al quite del delantero, sino por revelar una situación personal que preocupó a más de uno de sus seguidores.

Durante su participación en el podcast del ‘RePortero’ de Yosgart Gutiérrez, Dipp señaló que en una ocasión un fuerte dolor lo llevó al hospital, donde lo terminaron interviniendo quirúrgicamente.

Fue en ese momento que se dieron cuenta de que tenía un tumor maligno, por lo que de inmediato lo retiraron y fue enviado a su revisión. Sergio agradece que tuvo aquellos dolores, sino, no tiene idea de qué hubiera sido de él.

Sergio Dipp es muy amigo de Chicharito Hernández. Foto: Especial

“Un tumor maligno que estaba en tu apéndice. Entonces, carnal, gracias a Dios, si no me da apendicitis, quién sabe a dónde crece el tumor, hasta dónde crece el tumor, que por lo pronto estaba encapsulado en mi apéndice. Y el tumor se fue con todo y apéndice”, recordó el comunicador.

Por otra parte, pese a que le habían extirpado el tumor, le solicitaron no festejar, sino hasta unos meses después, donde los médicos podrían saber su no había repercusiones en su salud. Afortunadamente, todo quedó únicamente en un fuerte susto.

“Imagínate esos dos meses y medio, esa fue la p…, ese fue el reto mental y ahí fue donde mi fe, nunca estuvo en duda, pero se fortaleció todavía más. Ahí me quedó súper claro que con salud todo, sin salud nada.

“Llegar, abrir el sobrecito y que diga ‘limpio’. A la iglesia de una, pero directito. Entré y me arrodillé y de rodillas por la parte central de la Iglesia. Creo que él mueve los hilos de este show”, agregó Sergio Dipp.}