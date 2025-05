América está viviendo una nueva época dorada. Bajo el mando de André Jardine, el equipo azulcrema hizo historia al conseguir el primer tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX.

Sin embargo, para muchos detractores del club de Coapa, todos sus éxitos actuales llegaron precedidos de ayudas arbitrales. La bomba explotó cuando un comentarista de TUDN confirmó las sospechas de los antiamericanistas.

¿Qué dijo comentarista de TUDN del América?

Hace unos días las palabras de un reportero de Televisa causaron mucho revuelo, debido a que dijo varias cosas sobre el América que lo único que hizo fue alimentar el mito de se han visto beneficiados por el arbitraje para ganar campeonatos.

César Procel, comentarista de TUDN en Estados Unidos, comentó en plena transmisión que había ya un acuerdo para que las Águilas no sólo ganaran el Clausura 2025, sino que la idea es que el equipo fuera pentacampeón.

“El América tiene tres campeonatos ya, el acuerdo que está firmado es que sean cinco, entonces como ya está firmado el acuerdo América será campeón esta temporada y la que sigue, no hay robo, es un acuerdo ya hecho. Llevo diciendo eso desde hace año y medio y no me creían lo de América pentacampeón”, fueron las polémicas palabras del comunicador que se hicieron virales en redes sociales.

César Procel, comentarista de TUDN, aseguró que lo que dijo del próximo campeonato del América sólo fue una broma. Foto: Especial

Sin embargo, luego de todo el revuelo que causaron sus dichos, el comunicador de TUDN decidió retractarse mediante un video que posteó, asegurando que todo se trataba de una broma que viene diciendo desde hace muchos años.

“Es absurdo pensar que existe un acuerdo de este tipo, es mi culpa porque no conocen el contexto de esto. Hace meses o creo que años, tenemos este chiste. Un radioescucha nos dice que nosotros podemos manipular los torneos de futbol y determinar al campeón.

“Para seguirle la corriente empezamos con este chiste, que América estaba escrito que sería campeón, bicampeón, tricampeón… Le atiné y muchos lo hemos hecho sin fundamentos”, fueron las palabras del comentarista de TUDN.