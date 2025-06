Durante los eventos deportivos importantes como Mundial y Juegos Olímpicos, Televisa y TV Azteca solían echar la casa por la ventana para ganar la preferencia del público en sus respectivas coberturas y de esta manera ganar en rating.

Uno de los grandes atractivos de TUDN por muchos años fue el Compayito, personaje que se encargaba de los segmentos de humor, lo que atraía a muchos espectadores, ya que deseaban ver sus ocurrencias y como ponía en jaque a los conductores.

Lee también TV Azteca no tiene los derechos de la Copa Oro ¡Christian Martinoli se queda sin transmisión!

¿Compayito regresa a Televisa?

Luego del Mundial de 2018 en Rusia, en Televisa decidieron que Edson Zúñiga no renovaría su contrato, lo que significó que el Compayito no volvería a aparecer en los programas deportivos de la televisora.

Desde ese momento se dejó de ver a la mano más famosa del país, lo que generó que muchos televidentes perdieran interés en las transmisiones de la cadena de Chapultepec 18.

No obstante, de cara a la Copa del Mundo de 2026, que será organizada por México, Canadá y Estados Unidos, en TUDN apuntan a que sea un evento inolvidable para los aficionados.

Es por ello por lo que decidieron traer de vuelta al famoso Compayito para sus transmisiones que van a realizar el próximo año durante un mes. Sin embargo, se toparon con pared.

El Compayito, desde 2001, se convirtió en uno de los personajes que más rating generaban para Televisa. Foto: Especial

Edson recién confesó que lo buscaron de Televisa para revivir a su icónico personaje, pero su respuesta fue un contundente “no”, ya que considera que de momento no comulga con la forma de trabajar que está actualmente en TUDN.

“Me acaban de hacer una llamada hace un mes, para ver si yo podría estar con ellos (Televisa) o hacer contenido para este Mundial (2026). Yo francamente dije que no, yo no le veo ni pies ni cabeza. De lo que yo formé parte en Televisa Deportes hace algunos años, todo eso desapareció. La gente que entró no tienen un concepto, están perdidos y una sola mano no va a levantar la sección”, comentó Edson Zúñiga.

Desde 2001 Edson Zúñiga dio vida al Compayito, asistiendo a Mundiales y Juegos Olímpicos. A partir de 2019 rompió su vínculo con el área de deportes y sólo aparece en otros programas de la empresa.