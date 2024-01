Hace unos meses, en Televisa dio un golpe sobre la mesa en su búsqueda de recuperar el rating en el ámbito deportivo, ya que contrataron a David Faitelson y André Marín, lo que generó mucha polémica y morbo por ver a dos personajes que manifestaron en el pasado su odio por la empresa.

No obstante, pese a que han comenzado a meter presión a Christian Martinoli, Luis García y compañía en la pelea por la preferencia de los telespectadores, no todo es positivo en la compañía de San Ángel, ya que perece que las finanzas no van nada bien.

Lee también VIDEO: Aficionado de Xolos fue bateado en la Kiss Cam, pero una desconocida se animó a besarlo

¿A quiénes despidieron en el recorte de Televisa?

La mañana de este martes más de uno de llevó una enorme sorpresa, ya que según información de Récord, en Televisa huno un recorte de personal, donde le tuvieron que dar las gracias a personajes como Marco Antonio Rodríguez (Chiquimarco), Moisés Muñoz, Félix Fernández y Xavi Sol, quien incluso ya se había despedido previamente.

Además, conductores que llevaban muchos años en la televisora como Raúl Méndez también fueron despedidos. Aunque dicho medio especifica que algunos de ellos tendrán algunos llamados especiales, pero no ya no personal de nómina.