David Faitelson 'revela' su alma americanista al felicitar a Carlos Reinoso: 'El americanismo es él'

En un momento cargado de emotividad, David Faitelson tuvo un 'resbalón' al dejar entrever su profundo cariño por el América al dedicar unas conmovedoras palabras a Carlos Reinoso con motivo de su cumpleaños número 80.

El gesto, que tuvo lugar previo al choque entre Chivas y América por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, no solo hizo llorar con sus palabras al legendario exjugador chileno, sino que también sorprendió a los aficionados al revelar una conexión personal con el club azulcrema que Faitelson había mantenido en reserva.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre su amor al América?

“Yo voy a decir algo que no tendría que decir: mi padre me hizo (al América)", dijo Faitelson al inicio de su discurso, pero al darse cuenta del error que estaba cometiendo al revelar su fanatismo por las Águilas corrigió de inmediato ante la risa de sus compañeros. "Bueno me enseñó al América, no me hizo, cuidado con las palabras", apuntó a tiempo el comunicador para dar continuidad a su felicitación hacia Carlos Reinoso.

"gracias a ese famoso y maravilloso jugador número 8 que era capaz de meter pases, hacer goles y de pensar en la cancha”, manifestó Faitelson, dejando claro que su admiración por Reinoso trasciende el análisis deportivo.

“Carlos Reinoso no es americanista, el americanismo es Carlos Reinoso y lo vamos a festejar siempre. Nos da mucho gusto que esté a los 80 años en una forma increíble, con mucha salud y con mucha capacidad de analizar. Es una leyenda viviente de nuestro futbol”, añadió.

Reinoso, visiblemente emocionado, agradeció sus palabras con gratitud y humildad, consolidando un instante que quedará grabado en la memoria de los seguidores del futbol mexicano.

¿Cuál fue el resultado del partido entre Chivas y América?

Este episodio ocurrió en la antesala de un partido crucial. El miércoles, Chivas se impuso 1-0 al América en el duelo de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, gracias a un autogol del defensor uruguayo Sebastián Cáceres a los 77 minutos.

El error se produjo tras un centro de Mateo Chávez por la izquierda; el portero Luis Malagón intentó despejar, pero la pelota rebotó en el rostro de Cáceres y se coló en la red.

El triunfo marcó el debut exitoso de Gerardo Espinoza como técnico del Guadalajara, quien asumió el cargo tras la abrupta salida del español Óscar García, desvinculado luego de que el dueño del club, Amaury Vergara, disolviera el comité deportivo que lo contrató.

El partido de vuelta, programado para el próximo miércoles en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, será decisivo. América necesita un 1-0 para forzar el alargue o una victoria por dos goles si Chivas anota como visitante, según el primer criterio de desempate.