El América se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un equipo que genera pasiones divididas entre los aficionados del futbol mexicano, o lo aman o lo odian. Y es que desde ya hace varias décadas, el conjunto de Coapa ha arrastrado un rumor polémico y persistente por supuestas ayudas arbitrales que habrían facilitado triunfos y hasta obtenciones de campeonatos.

Cierto, o no, ese rumor ha servido para que los aficionados antiamericanistas hagan desatinar a los seguidores del equipo azulcrema, generando momentos divertidos, o hasta subidos de tono.

Lee también: Aficionada viral del Santos estalla contra Javier Aguirre por no poner a Carlos Acevedo

Actualmente, frases como "Penal para el América" se han convertido en un arma en las redes sociales para crear controversia y polémica entre los internautas.

Sin embargo, en el pasado una situación alrededor de un penalti señalado a favor del América ocasionó que un comentarista deportivo fuera apartado de las narraciones de las Águilas luego de haber evidenciado una 'ayuda' a los emplumados.

¿Quién es el comentarista de Televisa que fue retirado de las narraciones del américa por haberlo criticado?

Se trata de Don Roberto Guerrero, uno de los comentaristas que particularmente narraba los partidos del futbol mexicano en Guadalajara, donde su voz se convirtió en un ícono de la crónica deportiva.

Sin embargo, en alguna ocasión el narrador recibió un llamado para tomar los micrófonos en la Ciudad de México para narrar un duelo entre América y el Tampico Madero en el Estadio Azteca. Nunca se imaginó que esos serían sus últimos 90 minutos de un partido de las Águilas que narraría en su carrera.

Fue el propio Roberto Guerrero, quien recordó esa anécdota en un juego de las Águilas, que a la postre lo alejó de las narraciones del equipo perteneciente a Emilio Azcárraga.

“Un día me pusieron un partido en el Estadio Azteca, no se me olvida, el domingo a las 12 del medio día, América contra Tampico. Entonces ahí voy a México a transmitir", comenzó el relato.

"Hubo una jugada y en donde el árbitro le da un penal al América y yo con el micrófono y dije ese penal, el árbitro lo está inventando. Por ningún lado hay falta, y si me mandan la repetición, vamos a observar. No me la querían mandar, pero yo insistí y me la mandaron: ‘¿Ven? Ni siquiera lo toca. Él se resbaló y se cayó’ ¿Creerás que nunca volví a narrar al América? Y mira que duré 50 años en Televisa, de 1966 a 2016 que los dejé. No me volvieron a dar un partido del América”, platico Guerrero.