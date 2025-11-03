El primer hijo de y Antonela Roccuzzo, Thiago, festejó su cumpleaños número 13 con una temática del FC Barcelona, club en el cual el astro argentino se consagró como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Gracias a una publicación en Instagram de Antonela, los aficionados del Barcelona se ilusionaron con ver al hijo del máximo ídolo del club jugando con la camiseta blaugrana dentro de algunos años. Cabe recordar que actualmente, Thiago es parte de las fuerzas básicas del Inter Miami, donde el ganador de ocho Balones de Oro está jugando hoy en día.

"Que hermoso es celebrarte Thiagui. Te amamos tanto tanto", escribió Antonela junto a una serie de imágenes de la fiesta.

Como parte de las decoraciones de la fiesta destacan un castillo inflable con el escudo del Barcelona, un fondo que emula al mítico Camp Nou y a Thiago usando la camiseta del conjunto catalán.

Los festejos de Thiago Messi con temática del Barcelona
Con motivo de su cumpleaños, tanto la camiseta como los pasteles y decoraciones llevaban el número 13 en lugar del mítico 10 que usó su padre en el club.

