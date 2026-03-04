Toluca se encuentra en la búsqueda del aficionado que, durante el reciente partido que se celebró en el Estadio Olímpico Universitario, sufrió agresiones por parte de los seguidores de Pumas.

A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, la escuadra de los “Diablos Rojos” citó un video en el que se observa cómo los fanáticos auriazules se engancharon contra un aficionado escarlata, al punto en el que le lanzaron vasos con bebidas alcohólicas, mismas que salpicaron a su acompañante. Esto sucedió durante el encuentro entre Pumas y Toluca, durante la novena fecha del torneo Clausura 2026.

“¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego. ¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa”, escribieron los “Diablos Rojos”.

En los comentarios a la publicación, los seguidores de la Liga MX se unieron para ayudar al equipo escarlata.

¿Qué sigue para Toluca y Pumas en la Liga MX?

Después de que Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario, perdiera su carácter invicto tras sufrir una derrota (2-3) ante Toluca, los auriazules se enfrentarán a Necaxa en la búsqueda de dejar atrás este revés.

Mientras que, por su parte, los “Diablos Rojos” jugarán contra Juárez en la décima fecha del torneo. Hasta el momento, son el único equipo que aún no conoce la derrota en el Clausura 2026.

