Ricardo Ferretti es uno de los personajes más polémicos del futbol mexicano. El brasileño siempre ha sido duro y directo con lo que piensa, como futbolista, técnico y más recientemente en su faceta como analista de televisión.

Y ahora que está alejado de las canchas ha soltado varias revelaciones que han tenido mucho echo, como la ocasión que aseguró que le impusieron futbolistas en la Selección Mexicana o ahora que dijo que hay partidos arreglados en el balompié nacional.

¿Tuca Ferretti reveló que hay partidos arreglados en México?

Ricardo Ferretti no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como las piensa. En un nuevo proyecto que tiene junto a Álvaro Morales en ESPN, el entrenador brasileño reveló un tema que dejó con la boca abierta a más de uno.

En el podcast llamado ‘Entre Barbas y Bigotes’ el Tuca Ferretti recordó su paso con el Atlas, donde aseguró que le tocó presenciar a cómo se arregló un resultado que terminó perjudicando a los Zorros.

Tuca Ferretti legó a México para jugar con el Atlas, equipo con el que descendió. Foto: Especial

“Te puedo decir una cosa, hubo partidos medio arregladitos para que el Atlas entrara a disfrutar con el Curtidores. Hubo un partido entre dos equipos y uno era muy superior y el otro estaba a punto de descender y arreglaron un empatecito”, comentó el Tuca durante su nuevo podcast.

No obstante, pese a que el Brujo Morales le estuvo insistiendo en repetidas ocasiones, Ferretti se negó a decir a los equipos involucrados: “No, ahí ya queda, sí sé (cuáles son)”.

Sin embargo, el extécnico de Tigres dio una pista de uno de los clubes que se prestó a amañar el partido, debido a que aseguró que actualmente está en Primera División y sigue peleando por no descender y constantemente paga las multas por acabar en los últimos puestos del cociente.