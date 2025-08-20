Chivas desde que se fundó apostó por los mexicanos, ya que no permite que ningún futbolista extranjero vista los colores rojiblancos. Es por es emotivo por el que en un par de ocasiones el club se ha tomado el atrevimiento de usar un uniforme verde en honor a la Selección Nacional.

Ambas indumentarias fueron lanzadas previo a la participación del Tricolor en un Mundial, por lo que más de uno está a la expectativa sobre si el próximo año sacará el tercero conmemorativo a la Copa del Mundo en casa de 2026, donde su estadio será escenario de cuatro partidos.

¿Por qué Chivas a jugado de verde?

Chivas decidió homenajear a la Selección Mexicana en un par de ocasiones. La primera de ellas fue en su último gran año en el balompié nacional, ya que habían sumado el doblete (Copa y Liga).

En la Jornada 9 del Apertura 2017 contra Pumas, el Guadalajara decidió salir al terreno de juego del Estadio Akron con una indumentaria idéntica a la de la Selección mexicana: playera verde, short y calcetas blancas.

En el Ap. 2017 y Ap. 2018 Chivas sacó un uniforme verde previo a que México disputara un Mundial. Foto: Especial

Esto como parte de los festejos del Día de Independencia, ya que el partido se celebró el 9 de septiembre. Además, sirvió como homenaje al equipo nacional, que un año después se llevaría a cabo el Mundial de Rusia 2018.

La segunda ocasión que el Rebaño Sagrado rompió su tradición de jugar de rojiblanco fue en la previa de Qatar 2022. En la Jornada 17 del Apertura 2022 salieron con un uniforme verde, short rojo y calcetas blancas a la cancha del Estadio Azteca.

El rival fue Cruz Azul y el juego fe bastante entretenido. Cabe destacar que la indumentaria tricolor no le ayuda mucho a Chivas, ya que ante los felinos empataron 1-1 y contra La Máquina perdieron 2-1.