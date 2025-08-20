La Selección Mexicana se acostumbró a sufrir en las eliminatorias de Concacaf. En el proceso rumbo a Brasil 2014 el Tricolor tuvo que ir hasta el Repechaje a Nueva Zelanda para buscar su boleto a la Copa del Mundo.

En esa ocasión pasaron tres entrenadores por el banquillo nacional: Chepo de la Torre, Víctor Manuel Vucetich y finalmente el Piojo Herrera, con quien se consiguió la sufrida clasificación.

La desesperación que se sintió en el proceso rumbo al Mundial de Brasil 2014 orilló a que se convocaran a varios naturalizados. Uno de ellos fue Christian Giménez, quien de la mano de Víctor Manuel Vucetich llegó al Tricolor.

El Chaco ya se había consolidado en el futbol nacional con Pachuca y en ese momento era la figura de Cruz Azul. Su carisma y entrega dentro de la cancha ayudaron a que no recibiera el rechazo de la afición ante su convocatoria.

No obstante, el pésimo paso que atravesaba el cuadro mexicano en ese hexagonal no ayudó mucho a que el ‘10’ de La Máquina se luciera. Giménez estuvo en cinco partidos, cuatro de eliminatoria de Concacaf y un amistoso más en Estados Unidos contra Costa de Marfil.

En el duro partido en el Estadio Azteca contra panamá, donde el milagroso gol de chilena de Raúl Jiménez evitó la eliminación de México, el Chaco Giménez sufrió un tremendo corte en la cabeza luego de un choque con un rival.

Pese a que Christian Giménez es uno de los futbolistas extranjeros más destacados en el balompié nacional, poco pudo mostrarse en los encuentros que le tocó participar y una vez que el Piojo Herrera asumió el cargo de técnico, dejó de convocarlo.

Cabe destacar que el Chaco Giménez ya había disputado el Torneo Sudamericano Sub 20 en 2001 con la selección de Argentina y además previamente había sido convocado en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010 por Diego Armando Maradona.

Incluso Giménez compartió habitación con Lionel Messi, pero para su mala fortuna no pudo debutar con la mayor en la eliminatoria de Conmebol, por lo que sí era elegible posteriormente para México.