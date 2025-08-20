Brasil tiene una cuenta pendiente con sus aficionados. Desde Corea-Japón 2022 no se han coronado en un Mundial y la edición del próximo año es el escenario perfecto para repetirá la hazaña que consiguieron en México 70.

Carlo Ancelotti encabeza el proyecto de la Canarinha y apelan a su experiencia para que sus dirigidos vuelvan a levantar en México una Copa del Mundo, como lo hizo ya en el pasado Pelé y compañía.

¿Cómo será la playera de Brasil en Mundial 2026?

Uno de los temas que más expectativas generan son los uniformes que las selecciones portarán durante el Mundial de 2026, que por primera ocasión tendrá a 48 selecciones peleando por el título máximo de la FIFA.

Una de las más esperadas es la de Brasil, sobre todo porque todo parecería indicar que van a homenajear a uno de los cinco equipos que logró levantar una Copa del Mundo en el pasado.

Según el portal Footy Headlines, la Canarinha usará un uniforme bastante similar al que utilizó Pelé en México 70, con un diseño sobrio, donde destaca el amarillo canario en la playera y se le sumaran un par de tonos en menta y azul marino. El uniforme de visita es en tono azul en la playera.

Así sería la playera que Brasil usará en el Mundial 2026. Foto: Especial

Hasta el momento no se conocen imágenes de la playera del Scratch du Oro, pero se espera que sea una de las más elegantes del torneo. Muchos apelan a que Brasil quiere repetir la hazaña que consiguieron hace 55 años en el Estadio Azteca.

Será hasta marzo próximo que Nike, marca que viste a los brasileños, presente de manera oficial las indumentarias con las que buscarán ganar su sexto Mundial de la mano de Carlo Ancelotti.