El futbol mexicano una vez más está involucrado en temas ilegales. En esta ocasión, un reconocido futbolista nacional reconoció no sólo que fue parte del amaño de partidos, sino que además lideró una red de apuestas ilegales.

El caso ha conmocionado al entorno futbolístico nacional, sobre todo porque no es el único que enfrenta problemas severos legales actualmente, recordando que Omar ‘N’, máximo goleador de Chivas, está pasando por una situación similar.

¿Qué jugador mexicano admitió que amañó partidos?

Ahora que está de moda el Mundial Sub-20, en la edición de 2011 uno de los jugadores más destacados de México que logró el tercer lugar fue el canterano de Chivas, Ulises Dávila.

Luego de sus actuaciones fue fichado por el Chelsea (donde nunca jugó), haciendo pensar que se convertiría en el futuro de la delantera del Tricolor, aunque se quedó bastante lejos de las expectativas.

Luego de un peregrinar por Países Bajos, España, Portugal, México e India, el atacante logró consolidarse en Australia, donde consiguió convertirse en la figura del Macarthur FC, donde daba la impresión de que elevaría su nivel.

Ulises Dávila fue acusado de amañar partidos en la Liga de Australia. Foto: Especial

No obstante, pese a ser la gran figura del club, en 2023 comenzó a ser investigado por temas de amaño de partidos. En un encuentro ante Sídney FC el 9 de diciembre del año mencionado sus compañeros iniciaron un conato de bronca y varios de ellos fueron amonestados.

Se descubrió de que había una apuesta para que el equipo de Dávila recibiera más de cuatro cartones de advertencia. Tan solo por ese juego, sus compañeros señalaron que se llevó 200 mil dólares, debido a que era líder de la red de apuestas ilegales.

Tras descubrirse, Ulises Dávila fue expulsado de por vida del futbol australiano y está bajo libertad condicional. No obstante, el delantero mexicano compareció ante el Tribunal de Sídney, Australia, donde se declaró culpable.

De momento se desconoce si Dávila pisará la cárcel o pagará una fianza para seguir en libertad. Lo que es un hecho es que la carrera del exjugador de las Chivas quedó manchada.