Vanessa Huppenkothen regresó a TUDN y, con ello, revivió uno de los capítulos más comentados de su carrera: su paso por ESPN junto a José Ramón Fernández.

En el reciente episodio del podcast “Más Deporte”, la periodista deportiva abrió el corazón y detalló la relación que mantuvo con el icónico analista, una historia que combina nervios, pruebas de fuego y, finalmente, admiración.

Todo inició en 2016 cuando Huppenkothen dejó Televisa para incorporarse a ESPN. Su debut en vivo no pudo ser más intenso: José Ramón Fernández la presentó ante las cámaras, pero de inmediato la sometió a un interrogatorio incisivo que la dejó temblando.

¿Cómo fue su primera impresión con Joserra?

“Me presentó, nunca fue grosero”, aclaró Vanessa años después, aunque reconoció que aquella bienvenida la puso contra las cuerdas para demostrar de qué estaba hecha.

Lejos de quedarse en la anécdota negativa, la conductora enfatizó un punto positivo.

"Al principio le daba miedo, pero terminó siendo un supermentor, me ayudaba en muchas cosas de mi noticiero y cambió mi percepción de José Ramón".

Según sus palabras, Fernández no solo la retó, sino que la orientó en aspectos clave de producción y contenido, convirtiéndose en una pieza fundamental de su crecimiento profesional.

Ahora, con su regreso a TUDN, Vanessa enfrenta un nuevo desafío: liderar las coberturas rumbo al Mundial 2026 junto a un equipo renovado que busca quitarle audiencia a TV Azteca en el evento futbolístico más importante.