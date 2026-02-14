Chivas y América suelen acaparar todos los reflectores del futbol mexicano cuando se enfrentan. Y claro, son los dos clubes más populares del país, y además, históricamente se han caracterizado por aportar jugadores a la Selección Mexicana.

Este sábado 14 de febrero vuelven a verse las caras, con las Chivas en su mejor momento, y las Águilas que atraviesan un bache. Sin embargo, ¿Qué equipo del Clásico Nacional tiene más jugadores en el Tri?

Henry Martin con México Foto: Imago7

Seleccionados mexicanos del América

Luis Ángel Malagón : Hasta hace un par de meses, el arquero titular del equipo nacional.

: Hasta hace un par de meses, el arquero titular del equipo nacional. Israel Reyes : Defensor polivalente que se perfila a ir al Mundial de 2026.

: Defensor polivalente que se perfila a ir al Mundial de 2026. Kevin Álvarez : Pese a altibajos, el lateral ha acudido a justas mundialistas.

: Pese a altibajos, el lateral ha acudido a justas mundialistas. Ramón Juárez : El defensor se ha ganado un lugar en las convocatorias de Javier Aguirre.

: El defensor se ha ganado un lugar en las convocatorias de Javier Aguirre. Erick Sánchez : 'El Chiquito' ha demostrado un buen nivel en su etapa azulcrema.

: 'El Chiquito' ha demostrado un buen nivel en su etapa azulcrema. Henry Martin: Aunque ya tiene un par de convocatorias fuera, fue recurrente hace un par de años.

Israel Reyes y Luis Ángel Malagón. FOTOS: Imago7

Seleccionados mexicanos de las Chivas

Raúl 'Tala' Rangel : La máxima competencia de Malagón de cara a la Copa del Mundo.

: La máxima competencia de Malagón de cara a la Copa del Mundo. Luis Romo : El capitán del Rebaño acude con regularidad a los llamados del Vasco.

: El capitán del Rebaño acude con regularidad a los llamados del Vasco. Roberto Alvarado : 'El Piojo' es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la selección azteca.

: 'El Piojo' es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la selección azteca. Armando 'Hormiga' González: El delantero sensación, se perfila para acudir al Mundial en un par de meses.