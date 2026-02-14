Chivas y América suelen acaparar todos los reflectores del futbol mexicano cuando se enfrentan. Y claro, son los dos clubes más populares del país, y además, históricamente se han caracterizado por aportar jugadores a la Selección Mexicana.
Este sábado 14 de febrero vuelven a verse las caras, con las Chivas en su mejor momento, y las Águilas que atraviesan un bache. Sin embargo, ¿Qué equipo del Clásico Nacional tiene más jugadores en el Tri?
Henry Martin con México Foto: Imago7
Seleccionados mexicanos del América
- Luis Ángel Malagón: Hasta hace un par de meses, el arquero titular del equipo nacional.
- Israel Reyes: Defensor polivalente que se perfila a ir al Mundial de 2026.
- Kevin Álvarez: Pese a altibajos, el lateral ha acudido a justas mundialistas.
- Ramón Juárez: El defensor se ha ganado un lugar en las convocatorias de Javier Aguirre.
- Erick Sánchez: 'El Chiquito' ha demostrado un buen nivel en su etapa azulcrema.
- Henry Martin: Aunque ya tiene un par de convocatorias fuera, fue recurrente hace un par de años.
Israel Reyes y Luis Ángel Malagón. FOTOS: Imago7
Seleccionados mexicanos de las Chivas
- Raúl 'Tala' Rangel: La máxima competencia de Malagón de cara a la Copa del Mundo.
- Luis Romo: El capitán del Rebaño acude con regularidad a los llamados del Vasco.
- Roberto Alvarado: 'El Piojo' es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la selección azteca.
- Armando 'Hormiga' González: El delantero sensación, se perfila para acudir al Mundial en un par de meses.
Roberto "Piojo" Alvarado en entrenamiento con la Selección Mexicana - Foto: Imago7