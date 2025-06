Una de las grandes sorpresas en esta convocatoria de la Selección Mexicana es que Javier Aguirre contempló a Guillermo Ochoa, portero que desde la Concacaf Nations League de 2024 no era solicitado.

El portero de 39 años en más de una ocasión manifestó su deseo de seguir siendo el titular del Tri, por lo que apuntaba a su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, pese a que está disponible para la Copa Oro, Paco Memo no ha disputado un solo minuto.

¿Por qué Martinoli reventó a Memo Ochoa?

Guillermo Ochoa se ha aferrado a la idea de disputar el Mundial de 2026. Este sería el sexto en su currículum, lo que marcaría un récord en el futbol mexicano e internacional.

Sin embargo, cabe recalcar que en los primeros dos Paco Memo se quedó en la banca. Sue hasta Brasil 2014 que el cancerbero mexicano debutó y dejó un par de atajadas monumentales. Los mismo pasó en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Todo parece indicar que el canterano del América tiene muy complicado llegar a la siguiente Copa del Mundo como titular. Por delante de él están Luis Malagón y Tala Rangel.

No obstante, parece que Ochoa Magaña sí podrá cumplir su desea de estar en la justa organizada por México, Estados Unidos y Canadá, situación que no agrada del todo a los aficionados.

Guillermo Ochoa se ha quedado en la banca en los tres partidos de la Copa Oro que se han disputado. Foto: Imago7

Uno de los que ha pegado el grito en el cielo ante esa posibilidad es Christian Martinoli, quien al escuchar la idea de su compañero David Medrano explotó. El reportero de TV Azteca postuló la posibilidad de que Memo Ochoa reciba varios minutos en le tercer juego del Mundial.

Eso impondría una nueva marca, según el comunicador. Martinoli lo interrumpió y recordó que no jugó en dos y que la Selección Mexicana no está para hacer homenajes en un evento tan grande como un Mundial.

“¿Qué récord? Si dos (Copas del Mundo) no las jugó, entonces no tiene que jugar nada. Puede ir, pero no tiene que jugar nada. Insisto, son seis Mundiales, él lleva cinco y en dos estuvo en la banca, por qué tiene que jugar”, fueron las contundentes palabras de Martinoli.