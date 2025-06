La Selección Mexicana continúa su preparación para encarar los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf 2025.

El Tri se estará enfrentando a Arabia Saudita en el State Farm Stadium de Glendale el próximo sábado 28 de junio.

La escuadra de Javier Aguirre evitó jugar contra Estados Unidos, gracias a que terminó como primer lugar del Grupo A.

Con siete puntos y una mejor diferencia de goles (+3) que Costa Rica, México se clasificó a la siguiente instancia como líder de su sector.

Sin embargo, el nivel de la Selección Mexicana sigue siendo sumamente criticado, a pesar de que se mantiene invicto en la Copa Oro luego de tres partidos.

¿Cómo reventó Zague a Javier Aguirre por el nivel de la Selección Mexicana?

En el programa de TV Azteca, Los Protagonistas, Luis Roberto Alves no dudó en reventar al Vasco porque considera que el Tri sigue sin mejorar de cara a la próxima Copa del Mundo.

“No me ha gustado [México], sigue siendo una selección con una gran bipolaridad, depende mucho de esas chispas individuales y sigue sin generar un futbol ofensivo, más fluido y constante; no tiene un estilo, no sabemos a qué juega esta selección”, sentenció Zague.

El actual analista de TV Azteca no dejó pasar la oportunidad de criticar fuertemente a Javier Aguirre y aseguró que, con sus antecesores, la Selección Mexicana se veía mejor.

“Con los otros tan criticados, Gerardo Martino, Jimmy Lozano, Diego Cocca y Juan Carlos Osorio, por lo menos se jugaba a algo. En esta selección no se ve a qué se juega, no se ve un esquema de juego donde se pueda ilusionarnos o entender a lo que juega el Vasco”, externó

Zague manifestó que el Tri únicamente ha podido reflejar algunas características de Javier Aguirre, sobre todo en la parte del arrojo, aunque confirmó que es un equipo con mucha “inestabilidad”.

“Sigue siendo un equipo del Vasco, de meter la pata, de correr, eso hay que destacar; se ve que los integrantes tienen mucho orgullo, pero, en conjunto, sobre todo de media cancha hacia adelante deja mucho que desear”, afirmó Luis Roberto Alves.

Zague coincidió con sus compañeros en la mesa de Los Protagonistas que la Selección Mexicana “cumplió, a secas” al clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro.