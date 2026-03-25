La portería de la Selección Mexicana atraviesa un momento clave rumbo a la Copa del Mundo 2026. La baja de Luis Ángel Malagón por una ruptura del tendón de Aquiles obligó al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre a replantear sus opciones bajo los tres postes, lo que reavivó la polémica sobre la presencia de Guillermo Ochoa en el equipo nacional.

En ese contexto, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, salió en defensa del experimentado guardameta, quien milita en el AEL Limassol de Chipre.

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El directivo respaldó su convocatoria y resaltó el valor que puede aportar en un torneo de alta exigencia como el Mundial.

¿Qué dijo Duilio Davino sobre Guillermo Ochoa?

“Acierto y error. Así también ha salvado muchas, todavía”, declaró Davino en charla con Álvaro Morales en ESPN, al referirse al rendimiento del arquero.

El dirigente dejó claro que no participa directamente en la elaboración de las convocatorias, pero reconoció que la permanencia de Ochoa en la órbita del Tri responde a argumentos futbolísticos.

“Yo no hago las listas de los jugadores. Entiendo la polémica, porque aparte es lo que hablábamos, la tele es un show, pero en México criticamos a Memo, Hugo Sánchez, Chicharito, Cuauhtémoc”, señaló.

“¿Quién dice que Memo no está?, esto es de acierto y error. Si Javier decide llevarlo es porque tiene aciertos y errores. Memo tiene cosas que no tienen otros. No estamos para hablar de Memo todo el programa, no hago las listas. La trayectoria que ha tenido y sigue teniendo, la verdad es para aplaudirse. Hay que estar ahí y el tipo está, aporta otras cosas”, apuntó.

Mientras tanto, Raúl “Tala” Rangel se perfila como una de las principales opciones para ocupar la titularidad, tras mostrar un crecimiento constante en sus recientes actuaciones. Carlos Acevedo también se mantiene en la competencia.

La lista para los próximos compromisos ante Portugal y Bélgica, con Rangel, Ochoa y Acevedo, ofrece un adelanto del posible panorama rumbo al Mundial.