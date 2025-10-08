Todas las miradas estarán puestas este sábado en Gilberto Mora, debido a que es su gran prueba en el Mundial Sub-20 de Chile. El rival será Argentina, selección que hasta el momento marcha con paso perfecto en el campeonato juvenil, aunque más de uno espera que la magia del jugador de 16 años vuelva a aparecer en el campo.

Desde que comenzó la Copa del Mundo era sabido que muchos estaban dándole seguimiento al canterano de Xolos, aunque una vez que se convirtió en la figura de México las apuestas por él han subido exponencialmente.

¿Qué dice la prensa argentina de Gilberto Mora?

En Argentina ya se saborean el duelo contra México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20, principalmente porque se ha convertido en su rivalidad más candente en los últimos años.

Pese a que la balanza está a favor de la Albiceleste con un par de triunfos y una derrota en esta competencia de la categoría, no se confían debido a que el Tricolor cuenta con uno de los mejores jugadores de evento: Gilberto Mora.

El futbolista de 16 años no sólo ha sido la revelación, además ha ganado muchos reflectores en la prensa internacional. Ahora es la sudamericana la que le ha dedicado espacios para alabar el nivel del tricolor.

El medio argentino 'Olé' le dedicó un espacio a Gilberto Mora. Foto: Especial

De cara al choque de este sábado, Olé, uno de los medios de comunicación más importantes de Argentina, se rindió en elogios hacia Gil Mora, destacando su meteórica carrera y que, pese a su corta edad, luce ya como un jugador experimentado.

“Se destaca un juvenil de 16 años con un futuro prometedor: Gilberto Mora”, se puede leer en el artículo que le dedicaron. Además, hacen una semblanza desde sus inicios y cómo es que cambia la cara de Xolos cuando le toca estar en la cancha.

Sin duda en Argentina vez como la pieza clave de la Selección Mexicana a ‘Morita’, quien hasta el momento ha pesado en cada uno de los encuentros de la Copa del Mundo, ya sea colaborando con goles o asistencias.