El ascenso de Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano que brilla en el Mundial Sub 20 de Chile, no es obra de la casualidad. Su padre, el exfutbolista Gilberto Mora Olayo y ahora entrenador de fuerzas básicas en los Xolos, ha sido clave en su desarrollo.

No solo le transmitió su pasión por el futbol, sino que también tuvo un papel directo en sus primeros pasos, al debutarlo en las categorías juveniles de los Xolos.

Mora Olayo jugó como mediocampista, su carrera comenzó en 1996 y pasó por clubes como Toluca, Puebla, Jaguares y el mismo Tijuana.

Lee también: Abogado defensor de Omar Bravo revela cómo la pasa el exfutbolista tras su detención

Uno de sus mayores logros fue ser parte fundamental del ascenso histórico de los Xolos de Tijuana al máximo circuito.

En el Clausura 2003, un gol suyo con Jaguares de Chiapas, un zurdazo al ángulo, salvó al equipo del descenso.

Pero mientras su padre se encontraba buscando el éxito en la cancha como jugador, el pequeño Gilberto Mora comenzaba a soñar con el futbol. Con apenas dos años, ya se le veía en las tribunas y en el campo del Estadio Caliente, apoyando a su padre con los pequeños tacos puestos.

Ahora, tiempo después de cuando comenzaron a nacer los sueños y las ilusiones de llegar a jugar como futbolista profesional, 'Morita' se ha convertido en uno de los consentidos de la afición, mientras los especialistas ven en su talento a la nueva joya del balompié tricolor.

Durante el presente Mundial Sub 20 disputado en Chile, Gilberto ha sido uno de los estandartes de la Selección Mexicana de la categoría y apunta a ser uno de los convocados por Javier Aguirre para la justa de 2026.

¿Gilberto Mora será compañero de Santi Giménez en el Milan? ¡Ya posó con la camiseta rossoneri!

De hecho, el juvenil mexicano ya ha comenzado a hacer ruido en el radar de varios equipo importantes de Europa; sin embargo, pocos saben que el jugador de los Xolos ¡ya posó con la playera de un equipo italiano!.

Justamente, cuando tenía pocos años de vida, Gilberto Mora llegó a posar al lado de su padre en varias fotos oficiales previas a los partidos de la Liga MX, incluida una junto al equipo de los Xolos. En aquella postal, el pequeño Mora apareció con el uniforme del Milan y muy contento con el resto del equipo de Tijuana.

Gilberto Mora Jr. junto a su padre porta el uniforme del Milan. FOTO: Especial

Ahora la pregunta es: ¿Llegó el momento de que Mora posee con el uniforme real del conjunto rossoneri y se una a Santiago Giménez en el balompié italiano? Sólo el tiempo lo dirá...