La historia de Hugo Sánchez en España pudo ser muy diferente a la que conocemos.

Hugo hizo una gran carrera en la Liga Española, primero con el Atlético de Madrid y después con el Real Madrid, donde ganó cinco Ligas y cuatro trofeos de máximo goleador.

Pero por unos momentos, el atacante mexicano, quien se hizo histórico vestido de blanco, era blaugrana. Sí, estuvo a punto de jugar con el Barcelona.

¿Por cuál motivo Hugo Sánchez pudo haber jugado para el Barcelona?

Joan Gaspart, histórico directivo del Barcelona, recordó cuando tuvo en sus manos a Hugo Sánchez, y simplemente lo dejó ir…

Era el año de 1985, Hugo salía del Atlético y estaba a la espera de la oferta final, del Barcelona o del Real Madrid…

Y llegó primero la del equipo de la ciudad condal.

“Lo tuve firmado, lo fui a celebrar con él y su mujer a un restaurante mexicano, pero en aquel momento el técnico [el inglés Terry Venables] opinó que no, que debíamos fichar a Steve Archibald y lógicamente el resultado no fue comparable… Hugo fue al Madrid y ganó cinco Ligas seguidas y máximo goleador”, recordó en charla con el reportero argentino Rodrigo Rea.

Gaspart aún resiente la ausencia del mexicano en el cuadro culé y reitera: “Pero lo tuve firmado… Supeditado a revisión médica, que la iba a pasar, y supeditado a que el entrenador del club diera el okey”.

El directivo dijo que siempre habló claramente con Hugo: “Personalmente le dije a Hugo, cuando lo firmé, que el entrenador seguro iba a entender que él era el gran jugador que necesitábamos para el Barça, pero al final no fue así. Respeté la decisión y claro que se equivocó, eso lo dijo el tiempo, porque si Hugo hubiese jugado en el Barça hubiese sido uno de los mejores jugadores de la historia del club”.

HUGO EN EL REAL MADRID

Hugo Sánchez jugó de 1985 a 1992, periodo en el cual ganó cinco torneos de liga; dos Copas del Rey; tres Supercopas de España y una Copa UEFA.

Además obtuvo cuatro títulos de máximo goleador y una Bota de Oro en la temporada 1989-90.