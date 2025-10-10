Un tema que ha rondado el entorno de la Selección Mexicana desde el inicio de la tercera etapa de Javier Aguirre es el de la portería. El Vasco ha convocado entre siete y ocho porteros, con Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel como los más constantes.

“Que las paren, que no nos metan gol. Hemos llamado a varios porteros. Es cierto también que Luis Ángel (Malagón) y Raúl Rangel han estado con mayor frecuencia, pero hoy en día no tengo la certeza de que los tres ya están en mi cabeza”, declaró Aguirre en conferencia de prensa.

Nombres como Carlos Moreno, Andrés Sánchez, Sebastián Jurado y ahora Carlos Acevedo, han aparecido en las convocatorias del Tricolor.

Lee también Mundial Sub-20: "No tiene nada de especial", aseguran futbolistas mexicanos sobre la selección argentina

“No quiero que se relaje nadie, no falta mucho (para el Mundial), es verdad… todos pueden cometer errores, es inherente al juego, los han cometido también en sus clubes, pero no me detengo en esas situaciones”, explicó.

Javier Aguirre tiene claro lo que busca en su portero y bajo esa línea a llamado a los que están en su mejor momento. Confianza y seguridad bajo los tres postes, el principal lente para el Vasco.

¿Qué busca el Vasco en sus porteros?

Me gusta que mi portero me de seguridad y confianza y que la transmita al equipo, ahí vamos en esa búsqueda de cara al Mundial y si así fuera, todos los 7-8 porteros están igual en esta baraja. Me preocuparía que tuviera únicamente una opción”, concluyó el estratega nacional.

Lee también Mundial Sub-20: ¿Qué selección tiene un mayor valor, México o Argentina?

Todo parece indicar que Luis Ángel y el ‘Tala’ Rangel estarán en el Mundial 2026; sin embargo, la gran incógnita recae en el nombre del tercer arquero, donde la delantera la lleva el experimentado Guillermo Ochoa.