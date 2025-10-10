Desde su llegada en septiembre de 2024 para vivir una tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ha sido enfático sobre los escenarios que busca y exige para sus futbolistas y la característica principal es que no estén cómodos.

Mañana, el Tricolor enfrentará a la selección de Colombia, su primer rival de la Conmebol esta etapa. Un equipo que sin duda será de alta exigencia con jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz o Richard Ríos.

“Desde que nos juntamos con la gente de la Federación para retomar Selección, con boleto en la mano, he querido rivales de talla mundial, escenarios en los que los jugadores no estén cómodos, someterlos a procesos de presión”, declaró previo al encuentro de este sábado en el AT&T Stadium, en Arlington, Dallas.

El Vasco destacó las cualidades de Colombia, actual subcampeona de la Copa América y conformada por una generación dorada. “En Sudamérica tuvo destacada actuación en sus eliminatorias, eso habla de su técnico de larga trayectoria, reconocida. Eso me gusta, que sean partidos exigentes, como hace un mes contra Corea del Sur y Japón”, destacó.

Aguirre presume 12 triunfos por tres derrotas en esta etapa y asimismo, acepta que los rivales “cómodos” no le sirven.

“No me sirven sinodales a priori cómodos, porque nos podemos engañar con resultados. Someterlos a una exigencia máxima sirve para sacar conclusiones y elegir bien de cara al Mundial”, concluyó.