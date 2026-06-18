La victoria (1-0) sobre Corea del Sur, en el estadio Guadalajara, coloca a México en la siguiente ronda de la Copa del Mundo y le asegura el primer lugar del Grupo A, gracias al primer criterio de desempate de la FIFA, que es el enfrentamiento directo entre selecciones.

Sumar los tres puntos ante los Tigres de Asia puntos era fundamental para alcanzar el objetivo de clasificar y de permanecer en la Ciudad de México para la ronda de los dieciseisavos y, en caso de avanzar, de octavos de final.

Lee también México vence a Corea del Sur y las redes sociales estallaron con los MEMES de los usuarios

“Estamos bien, no fue un gran partido, pero es que el rival tampoco nos dejó hacer mucho. Todos los 26 estamos contentos y [me voy con mejor sabor de boca], por la victoria y porque significa el primer lugar y no movernos de mi México querido”, expresó Javier Aguirre después del triunfo.

El Vasco reconoció que no fue fácil imponerse a los surcoreanos, pero valoró que sus jugadores fueran “pacientes y no pasivos” porque así es como se desarrollan “los partidos en un Mundial”.

“En caliente, [creo que fue] un partido durísimo, muy duro y trabado; no regalamos un centímetro, peleamos cada balón como si fuera el último y, al final, un error era lo que iba a decantarla balanza para uno u otor lado, ellos cometieron el error y perdieron”, puntualizó.

No obstante, el experimentado timonel tricolor resaltó que su equipo fue que le más ocasiones claras de peligro generó, por lo que se quedó “tranquilo”, de cara al duelo contra República Checa.

“Es verdad que tuvimos las opciones más claras, tuvimos la del gol que fue un error y dos o tres llegadas más, dos cabezazos de Raúl [Jiménez] y la de Obed [Vargas]; ellos, realmente, no nos inquietaron mucho”, aseguró.

A pesar de que no suele compartir su opinión individual sobre sus futbolistas, el timonel de la Selección Mexicana decidió reconocer que Raúl Rangel evitó que cayera el gol en la jugada más peligrosa que generó Corea del Sur.

“Tuvimos esa, no la recordaba, un problema de marca en el área pequeña, [pero] Tala está en su casa, está feliz y yo con él”, destacó el Vasco Aguirre.