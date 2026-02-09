Javier Aguirre es el técnico más ganador en la historia de la Selección Mexicana, con tres títulos. Y aunque esta tercer etapa que atraviesa al frente del Tri ha sido caracterizada por la calma y paciencia, no lo exenta de las polémicas que ha protagonizado en sus ciclos pasados.

El Vasco ha dirigido al equipo nacional en el Mundial de Corea Japón 2002, en la edición de Sudáfrica 2010, y comandará el próximo torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre, durante una práctica de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Las polémicas de Javier Aguirre con México

En la Copa de Oro de 2009, Aguirre decidió pegarle una patada a Ricardo Phillips en pleno partido, jugador de de la selección de Panamá.

El mediocampista panameño, que había ingresado de cambio al minuto 76, disputó un balón en la banda con Fausto Pinto, cerca del área técnica del Tri. Fue cuando el Vasco, desesperado por no tener ventaja en el marcador, le pegó al futbolista.

Ricardo Phillips respondió con un empujón a la patada que le dio Javier Aguirre. Foto: Especial

Un año después, en la Copa Mundial de Sudáfrica, el entrenador auguró su propia derrota antes de los Octavos de Final ante Argentina.

Aguirre apareció en la conferencia con un semblante bajo, sin muchas ganas de hablar, y con la mirada oculta bajo su gorra. Sus respuestas reflejaban molestia con un sector de la afición y prensa mexicana.

Javier Aguirre se negó a mirar a la prensa en la conferencia de prensa previo al partido de México vs Argentina en Sudáfrica 2010. Foto: Especial

Otro episodio controversial con México aconteció cuando el Tri enfrentaba a Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2022 con la ilusión del quinto partido. Con el marcador 0-1, Aguirre sacó del campo a Ramón Morales al minuto 28 para meter a Luis Hernández.

El cambio nunca funcionó y la selección perdió 2-0 y terminó eliminado. Años después, el propio técnico admitió: "creo, soy un convencido, de que me precipité".